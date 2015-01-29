Нацгвардия получила восстановленный самолет Ан-72П

Согласно сообщению, в период с августа 2006 года по август 2014 года самолет находился на хранении в Одессе и не выполнял полетов.

После получения запроса на восстановление Ан-72П специалистами предприятия было осмотрено и его дальнейшая подготовка к перелету в Киев.

«В сервисном центре «Антонов» были устранены дефекты самолета, проведено его техническое обслуживание. Согласно решению трудового коллектива «Антонов», вышеназванные работы, включая перелет самолета, выполнялись за счет предприятия», - отмечается в сообщении.

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Представители предприятия отметили, что Ан-72П стал двадцать первым самолетом Вооруженных Сил Украины, восстановленным на предприятии «Антонов». В 2014 году было возвращено в строй 18 самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и два самолета Ан-26 Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 января госпредприятие «Антонов» передало Министерству обороны военно-транспортный самолет Ан-70.

Генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива заявил, что при наличии финансирования предприятие может поставить Минобороны дополнительно еще два самолета Ан-70.

Справка УНИАН. Ан-72П - морской патрульный самолет для авиации пограничных войск. Самолет предназначен для несения патрульной службы в прилегающей к побережью 200-мильной морской зоне, выявления и борьбы с нарушителями территориальных вод, а также проведения поисково-спасательных операций.