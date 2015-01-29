Экс-глава Харьковского облсовета покончил жизнь самоубийством - СМИ

14:42, 29 января 2015
Общество
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По предварительным данным, мужчина повесился. 

glavnoe.ua

Экс-председатель Харьковского областного совета Алексей Колесник покончил жизнь самоубийством.

Об этом со ссылкой на собственный источники сообщает МГ «Объектив».

По предварительным данным, 64-летний мужчина повесился. 

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Похороны Алексея Колесника состоятся завтра, 30 января, в 12:00 в Доме культуры в г. Валки.

Издание "SQ" сообщает, что информацию о смерти Колесника подтвердили в Валковской райгосадминистрации. 

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