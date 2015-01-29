Экс-глава Харьковского облсовета покончил жизнь самоубийством - СМИ
14:42, 29 января 2015Общество
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По предварительным данным, мужчина повесился.
Экс-председатель Харьковского облсовета повесился / glavnoe.ua
Экс-председатель Харьковского областного совета Алексей Колесник покончил жизнь самоубийством.
Об этом со ссылкой на собственный источники сообщает МГ «Объектив».
По предварительным данным, 64-летний мужчина повесился.
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Похороны Алексея Колесника состоятся завтра, 30 января, в 12:00 в Доме культуры в г. Валки.
Издание "SQ" сообщает, что информацию о смерти Колесника подтвердили в Валковской райгосадминистрации.
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