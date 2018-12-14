В шаге от появления поместной церкви: 15 декабря в Киеве начнется Объединительный Собор (видео)

Среди наиболее вероятных кандидатов на пост председателя новой Церкви – Патриарх Филарет.

Украина за шаг до появления поместной церкви. 15 декабря начнется Объединительный Собор, на котором изберут главу новой Церкви. Среди главных претендентов – Патриарший наместник Епифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а также Патриарх Филарет.

Пройдет он в Софийском соборе Киева. На Соборе будет создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата. Возглавит Собор, в котором будут принимать участие три действующих украинских церкви, митрополит Франции Эммануил.

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На встрече ожидается лишь три или четыре архиерея Московского патриархата, тогда как архиереев Киевского патриархата будет больше 40. Также будут присутствовать 12 архиереев Автокефальной церкви.

Фаворитами этих "выборов" СМИ называют Патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила – оба с УПЦ КП. Также среди наиболее вероятных кандидатов ранее назывался и Патриарх Филарет.

С появлением нового предстоятеля УПЦ ожидается, что Украина получит Томос Вселенского патриарха.