В Северодонецке убили милиционера

Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, вчера в 19.25 в Северодонецкий городской отдел милиции поступило сообщение о том, что жители дома по ул. Молодежной слышали выстрелы.

Выехав на место происшествия, правоохранители по указанному адресу обнаружили женщину 1990 г.р. с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения левого плеча и труп ее мужа 1985 г.р. - сотрудника милиции с огнестрельным ранением грудной клетки.

Читайте такжеВчера в Северодонецке гремели взрывыТакже было установлено, что в квартире вместе с пострадавшими живут родители - судья апелляционного суда Луганской области, 1957 г.р. и его жена. С места события изъяты пистолет Макарова, 1 магазин, 5 патронов калибра 9 мм, 3 гильзы, 2 пули, удостоверение судьи, выданное председателем Верховной Рады Украины.

Сотрудники милиции и прокуратуры начали досудебное расследование по факту убийства сотрудника милиции. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (убийство) УК Украины. Расследование проводится прокуратурой Луганской области.