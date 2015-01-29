Эксперты пророчат Донбассу тлеющий конфликт

Такие прогнозы экспертов Украинского института исследования экстремизма (УИИЭ) обнародовал его директор Олег Зарубинский на пресс-конференции в УНИАН.

В представленных материалах отмечается, что «в течение года будет наблюдаться дальнейшее усиление тенденций к самоорганизации общества для преодоления проявлений экстремизма: марши мира, создание соответствующих правозащитных организаций, местной самообороны, неформальных попыток противодействовать насилию и беззаконию».

«На оккупированной территории АР Крым вероятны обострения межэтнических конфликтов, в частности, усиление оккупационного террора в отношении крымских татар, вероятные проявления экстремистов в отношении проукраински настроенных жителей и их гражданской позиции, продолжится процесс перераспределения собственности, рейдерские захваты», - считают аналитики УІДЕ.

Эксперт УИИЭ Руслан Старовойтенко отметил, что разочарование людьми действиями нынешней власти, отсутствие видения перспектив Украины - «это довольно опасная тенденция, которая будет иметь следствием рост акций протеста, недовольства, которые внешние факторы будут использовать для провокаций, и, в том числе, и в зоне АТО, и в соседних областях, в частности, в Харьковской области».

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Он добавил, что существует несколько вариантов развития событий в Украине.

«Лучший для нас вариант - это быстрая победа, но он невероятный. Менее вероятный - это очередная российская или «русская весна» и полномасштабная агрессия со стороны России, но мы считаем, что таких мощностей Россия не имеет».

Наиболее вероятным сценарием развития событий Старовойтенко считает продолжение конфликта на Донбассе, который «будет тлеть», усиливаясь перед какими-то событиями в Украине и который будет использоваться внешними факторами для принуждения Украины к переговорам.

Он также подчеркнул, что избирательная кампания, которая планируется на осень 2015 года, по выборам в местные советы, обострит ситуацию в Украине. Эксперт напомнил, что такое обострение происходило перед парламентскими выборами в конце 2014 года, которое проявлялось, в частности, в так называемой «мусорной люстрации», то есть вброса политиков в мусорники.

Старовойтенко считает причиной обострения ситуации в Украине и экономическую составляющую, потому что в промышленных регионах «усиливаются рейдерские захваты» (предприятий).

В свою очередь директор УИИЭ Зарубинский добавил, что «рейдерство - это проявление экономического экстремизма». По его словам, в 2014 году рейдерство приобрело массовые масштабы. Также Зарубинский сообщил, что ежегодный передел собственности с помощью рейдерских захватов достигает 3 млрд долларов, в целом в Украине работает до 50 рейдерских профессиональных групп. По его убеждению, парламент должен принять антирейдерский пакет законов, чтобы прекратить это явление.

Кроме того, Зарубинский сообщил, что Украинский институт исследования экстремизма создан недавно, это неправительственная общественная организация научно-исследовательского и просветительского направления.

На сайте УИИЭ указано, что миссией института является утверждение демократических ценностей, правового общества через влияние на формирование повестки дня публичной политики, деятельности органов власти, информационных каналов, системы образования.

Председателем ОО “Украинский институт исследования экстремизма” является бывший секретарь Киевсовета Галина Герега.