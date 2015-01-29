В Украине отмечают День памяти героев Крут

29 января 1918 года под поселком Круты (в 130 км на северо-восток от Киева) четырехтысячная большевистская армия Михаила Муравьева столкнулась с отрядом из киевских студентов и бойцов вольного казачества (около 300 человек), защищавших УНР, сообщает ZN.UA.

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В ходе несколькочасового боя бойцы УНР нанесли значительный урон противнику, но многие из них также погибли. Им не удалось остановить наступление большевиков, но, разобрав железнодорожную колею, они задержали его на несколько дней.

"Уроки, которые мы выносим из исторических событий, - и с боя студентов и гимназистов под Крутами, и с самоотверженной борьбы нынешних юношей на Донбассе, убеждают нас в том, что государство должно иметь мощную, вооруженную и вышколенную армию для защиты своих границ. Подвиги героев времен освободительной борьбы и наших современников становятся легендами", - говорится в обращении председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.