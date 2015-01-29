Наследник мецената Терещенко: Украина сегодня - это Франция 40 лет назад

Если Германия или Беларусь - это страны рациональные и прагматичные, то Украина и Франция - страны с душой, любовью к природе, хорошей аграрной культурой.

Об этом рассказал наследник самой известной династии украинских предпринимателей и меценатов Артемия и Николы Терещенко, а также внук последнего министра финансов Временного правительства Российской империи Михаила Терещенко - Мишель Терещенко в интервью журналу "Новое время".

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"Украина сегодня — это Франция 40 лет назад. Я часто улавливаю это сходство. Украинцы и французы одинаково романтичны. И что самое интересное, украинцы совсем не похожи на людей, которых я видел в Москве и других городах России - они гораздо ближе к французам в понимании мира, чем к русским", - заявил он.

Терещенко говорит, что во Франции мало знают об Украине.

"Многие из украинских послов во Франции занимались исключительно обслуживанием интересов украинских олигархов, а не популяризацией Украины. Сегодня это дает огромный перевес в информационной войне русским. Они оставляют во Франции много денег, вкладывают в недвижимость, инвестируют в политическое лобби", - говорит он.

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Мишель Терещенко отметил, что французы не понимают общность трагедии терроризма в Донецке и произошедшего с Charlie Hebdo. Даже когда Петр Порошенко прилетел на марш мира, практически никто не узнал, что это украинский президент, и жест скорби по французским жертвам терроризма не оценили по достоинству.

Полный текст интервью Мишеля Терещенко читайте в печатном выпуске журнала "Новое время" завтра, 30 января.