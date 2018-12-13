Трех информаторов "ДНР" отправили в тюрьму почти на четыре года

Подозреваемые признали свою вину.

Винницкий городской суд назначил наказание в виде трех лет и десяти месяцев лишения свободы трем участникам информаторськой сети террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что жители Торецка собирали данные о позиции, дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств Вооруженных сил Украины и других воинских формирований Украины, принимавших участие в проведении антитеррористической операции.

«Полученные сведения информаторы по телефону передавали своим кураторам, которые в свою очередь докладывали их представителю незаконных вооруженных формирований. В дальнейшем информация использовалась участниками террористической организации «ДНР» в ведении преступной деятельности, в частности осуществлении диверсионных атак, артиллерийских обстрелов мест дислокации украинских военнослужащих и военной техники», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали сообщников террористов по месту жительства в Торецке в декабре 2016 года. Во время санкционированных следственных действий у злоумышленников были изъяты мобильные устройства, через которые осуществлялась связь с кураторами.

Во время досудебного расследования подозреваемые признали свою вину в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

«Решением Винницкого городского суда задержанным назначено наказание в виде трех лет и десяти месяцев лишения свободы», - отметили в СБУ.

Приговоры вступили в законную силу.