Эксперт назвал самого вероятного кандидата на пост главы украинской автокефальной церкви

Поместную церковь может возглавить "темная лошадка", полагает аналитик.

Директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что больше всего шансов возглавить украинскую автокефальную церковь из известных кандидатов имеет епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Сергей Думенко).

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В Украине поместную церковь также может возглавить "темная лошадка", рассказал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире телеканала "Прямой", передает "Главред".

"Но я так понимаю, что он (предстоятель УПЦ КП, патриарх Филарет (Михаил Денисенко) — Ред.) готов остаться председателем Синода, который предусмотрен православной церковью в Украине, и дать младшему своему воспитаннику путь в эту большую руководящую работу…", — отметил собеседник.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ в Киев прибыл представитель Константинополя, который проведет Объединительный собор.