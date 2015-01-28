В Николаевской области снесли памятник Ленину (фото)

Об этом сообщили в сообществе Новый Буг в соцсети. Памятник столкнули с постамента, в результате чего раскололась его верхняя часть.

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