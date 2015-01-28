В Николаевской области снесли памятник Ленину (фото)
16:55, 28 января 2015Общество
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В ночь на 28 января неизвестные снесли памятник Ленину в селе Новоюрьевка Новобугского района Николаевской области.
В селе в Николаевской области тоже снесли Ленина / фото Сообщество Новый Буг
Об этом сообщили в сообществе Новый Буг в соцсети. Памятник столкнули с постамента, в результате чего раскололась его верхняя часть.
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фото Сообщество Новый Буг
В селе Новоюрьевка, Новобугского района, Николаевской области в ночь с 27 на 28 января "упал" памятник Ленину. pic.twitter.com/RBZLjYB2Jf
— Новости Украины (@Dbnmjr) January 28, 2015
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