В Николаевской области снесли памятник Ленину (фото)

16:55, 28 января 2015
Общество
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В ночь на 28 января неизвестные снесли памятник Ленину в селе Новоюрьевка Новобугского района Николаевской области.

В селе в Николаевской области также снесли Ленина / фото Сообщество Новый Буг

Об этом сообщили в сообществе Новый Буг в соцсети. Памятник столкнули с постамента, в результате чего раскололась его верхняя часть.

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