Коммунальные и спасательные службы Киева готовы работать в сложных погодных условиях - КГГА

Пантелеев напомнил всем балансодержателям территорий, не только коммунальных, но и другой формы собственности, о необходимости вовремя расчищать снег и лед.

Коммунальные и спасательные службы города приведены в готовность, расположены в соответствии с планами и готовы работать в сложных погодных условиях. В случае усиления снегопада с 16:00 будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта.

Об этом сегодня во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он поблагодарил всех водителей, которые воспользовались сегодня общественным транспортом, и призвал завтра также воздержаться от поездок на собственных авто. Представитель городской власти предупредил водителей грузового транспорта о возможном закрытии въезда в город сегодня с 16:00 для крупногабаритного транспорта.

«Мы планируем сделать такое ограничение перед вечерним пиковым временем для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование города и нормальное передвижение по дорогам. Также предупреждаем о том, что мы с помощью эвакуаторов будем перемещать автомобили, которые будут припаркованы неправильно или будут мешать работе коммунальной техники», – сказал он.

Чиновник напомнил всем балансодержателям территорий, не только коммунальных, но и другой формы собственности, о необходимости вовремя расчищать снег и лед.

«Инспекторская служба города (в составе около ста человек) сейчас отрабатывает превентивные меры – предупреждение, а уже потом будет налагать штрафы на тех, кто не обеспечивает уборку снега, сосулек и тому подобное», – отметил Петр Пантелеев.

По прогнозу Укргидрометцентра, снегопад может продолжаться до пятницы, а прирост снежного покрова может составлять до 20 см. Ожидается метель, порывы сильного ветра и гололедица.