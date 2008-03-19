Потребление мяса в Украине вырастет на три килограмма, в среднем

Украина планирует в 2008 году увеличить производство мяса на 6,8% - до более 2 млн. 30 тыс. тонн (в живом весе).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе конференции по вопросам мясного бизнеса в Украине начальник отдела развития перерабатывающих отраслей департамента рынков животноводства Министерства аграрной политики Виталий ПАХОЛЮК.

По его словам, в 2008 году производство мяса в Украине ожидается на уровне 2,03 млн. тонн, что на 130 тыс. тонн больше показателя 2007 года.

По информации В.ПАХОЛЮКА, в текущем году планируется производство говядины в объеме 548 тыс. тонн, свинины - 605 тыс. тонн (на 15 тыс. тонн больше 2007 года), птицы – 837 тыс. тонн (на 137 тыс. тонн больше, чем в 2007 году) и других видов мяса – 40 тыс. тонн.

Как отметил В.ПАХОЛЮК, потребление мяса в Украине в 2008 году составит 44 кг на человека, против 41 кг в 2007 году (без учета импорта).

В.ПАХОЛЮК добавил, что в 2007 году импорт мяса в Украину составил 207 тыс. тонн. В текущем году планируется импортировать около 200 тыс. тонн мяса. Из них около 150 тыс. тонн говядины и 50 тыс. тонн свинины. При этом В.ПАХОЛЮК подчеркнул, что структура импорта может быть скорректирована в зависимости от потребности переработчиков.