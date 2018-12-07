Онуфрий запретил духовенству УПЦ МП участвовать в объединительном соборе

В Московском Патриархате заявили, что Вселенский патриарх Варфоломей "не имел права" созывать в Украине церковные собрания.

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий "не благословил" духовенство УПЦ МП на участие в Объединительном соборе украинской православной церкви.

Такое решение принято священным синодом УПЦ МП на заседании 7 декабря.

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В Московском Патриархате заявили, что Вселенский патриарх Варфоломей "не имел права" созывать в Украине церковные собрания, а сам объединительный собор якобы является незаконным, "поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок".

"В связи с этим епископату, духовенству, монашеству и мирянам Украинской Православной Церкви участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется", - говорится в документах по результатам решения синода.

Как сообщал УНИАН, Вселенский патриарх Варфоломей 12 октября 2018 года направил письмо предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с объяснением причин предоставления Украине автокефальной церкви и призывом прибыть на Объединительный собор и принять участие в нем.

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Вселенский патриарх напомнил, что согласно историческим данным и архивным документам, Святая Киевская митрополия всегда принадлежала юрисдикции Матери Церкви Константинополя, основанная ею как отдельная митрополия, занимающая 60-ю позицию в списке епархий Вселенского Престола. А позже, местный Синод в России «по неопределенного поводу в одностороннем порядке отсек себя от канонического авторитета, то есть Святой Великой Церкви Христовой (1448), но в городе Киеве другие митрополиты, законные и канонические, были последовательно и неустанно поставляемы Вселенской патриархией, поскольку Киевское духовенство и миряне не приняли своего подчинения центру из Московии». А в 1685 году московский патриарх собственноручно назначил киевского митрополита, чем занимался Константинополь, таким образом нарушив каноны.

Варфоломей также заявил, что после объединительного собора Онуфрий не сможет носить титул митрополита Киевского, хотя и может за него побороться, если примет участие в мероприятии.

"После выборов Предстоятеля Украинской Церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете эклизиологически и канонически носить титул Митрополита Киевского, который, Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", - написал Варфоломей.