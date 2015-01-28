Двое граждан РФ попросили убежища в Украине

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Согласно сообщению, мужчины заявили, что убегают со своего государства за политические преследования. Оба пересекали границу железнодорожным транспортом.

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