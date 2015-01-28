Двое граждан РФ попросили убежища в Украине
14:40, 28 января 2015Общество
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Вчера двое граждан России во время пересечения границы выразили желание получить статус беженца в Украине.
Двое россиян попросили убежища в Украине / Фото УНИАН
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Согласно сообщению, мужчины заявили, что убегают со своего государства за политические преследования. Оба пересекали границу железнодорожным транспортом.
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