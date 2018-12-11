В ВМС Украины резервисты начали готовиться к отражению возможной агрессии РФ (фото)

Целью мероприятия является повышение уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии со стороны Российской Федерации.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины началась подготовка резервистов оперативного резерва первой очереди.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС.

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Учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди начались на базе отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины.

Целью мероприятия является повышение уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии со стороны России. Собрание предусматривают теоретическую и практическую подготовку. В частности планируется проведение тактических учений на одном из военных полигонов.

«Учебные сборы с резервистами в Вооруженных силах Украины проводятся в рамках введения и обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины», - добавили в командовании.

Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных.