В Генштабе планируют завершить сборы резервистов до конца года

К сборам привлекаются резервисты и военнообязанные преимущественно с боевым опытом.

Масштабные сборы резервистов и военнообязанных должны быть завершены до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

По его словам, к сборам привлекаются резервисты и военнообязанные преимущественно с боевым опытом.

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«С начала объявления призыва на учебные сборы в военных комиссариатах имеет место положительная тенденция выполнения плановых заданий за счет резервистов-добровольцев, которые без оповещения, самостоятельно прибывают в военные комиссариаты», - добавил Артеменко.

Он подчеркнул, что «все мероприятия по сборам предполагается завершить до конца текущего года».

Как сообщал УНИАН, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов и военнообязанных.