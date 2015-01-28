В Мариуполе возросло число жертв теракта: 31 погибший, 108 раненых

Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«В Мариуполе за медицинской помощью продолжают обращаться пострадавшие в результате теракта 24 января. По состоянию на сегодня из-за обстрелов террористами микрорайона «Восточный» погиб 31 человек, 108 получили ранения разной степени тяжести», - написал Аброськин.

Читайте такжеУкраина предоставила иностранным дипломатам материалы расследования теракта в МариуполеКак сообщал УНИАН, 24 января в результате обстрела террористами жилых кварталов на востоке Мариуполя погибли 30 мирных жителей.