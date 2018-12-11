Кличко открыл мониторинговый центр, который контролирует качество уборки города от снега

Диспетчерский центр мониторинга обеспечивает обработку данных с GPS-трекеров, установленных на спецавтомобиле, для мониторинга местоположения и маршрута движения коммунальной техники.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта и сбора информации, который расположен в помещении КК «Киевавтодор».

"Мы находимся в Едином диспетчерском центре мониторинга работы коммунального транспорта и сбора информации. Это автоматизированная система централизованного контроля и управления коммунальной техникой и персоналом коммунальных предприятий, - сказал мэр Киева. - Еще несколько лет назад, когда шли осадки, мэр выезжал в каждое ДЭУ, проверял, где и как работают спецавтомобили. А водители, отработав маршрут, возвращались в ДЕПО, чтобы получить следующее задание, куда им ехать убирать дальше. На сегодня эти процессы автоматизированы. И вся информация доступна в одном месте. А работа спецтехники управляется и контролируется отсюда", - отметил Кличко.

Так, диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта и сбора информации обеспечивает обработку данных с GPS-трекеров, установленных на спецавтомобиле, для мониторинга местоположения, маршрута движения коммунальной техники. Центр предоставляет возможность отображения в гео-системе местонахождения техники и типа выполняемой работы. В частности, это будет очень полезным и эффективным, например, при уборке города в снегопады.

"Также на каждую единицу коммунальной техники в зависимости от типа и модели определяются лимиты скорости. Поэтому система регистрирует по данным из GPS-трекеров превышение скорости и сигнализирует об этом. Система сигнализирует об отклонении от маршрута. Что тоже важно", - отметил Кличко.

Так, система позволяет делать срез информации по работе техники по районам или по каждой отдельной единице (номерной знак, скорость, вид авто, вид выполняемых работ).

Кроме того, система предназначена для диспетчерского управления и контроля за выполнением работы коммунальной техникой. Диспетчер может отправлять сообщения водителю и получать от него обратную связь. Есть, в частности, и аудиосвязь. У водителя есть экран, оборудованный для приема сообщений, мониторинга текущих данных авто и формирования маршрутов.

Техника мониторингового центра была закуплена согласно тендерным процедурам. Общая стоимость – 3,9 млн гривень. В центре оборудованы рабочие места для 4 операторов (каждое рабочее место оборудовано компьютером и 2 мониторами), системой мониторинга «видеостена» (12 мониторов) и пультом управления роботизированными камерами с монитором. К системе мониторинга подключены более 600 единиц коммунальной техники.

Стоит отметить, что диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта подключен также к центральной системе видеонаблюдения.

Напомним, в рамках системы “Безопасный город” в городе установлены 6,8 тысяч камер. Вся информация с камер поступает в городской дата-центра, где хранится. Установленные камеры имеют функцию распознавания лиц, номеров автомобилей, а также систему фиксации скорости.

Также городской глава обратился к представителям СМИ, чтобы те в случае осадков в городе посещали диспетчерский центр и получали подробную информацию о том, как убирают город.

По словам мэра, такая система работает пока только в Киеве, однако как руководитель Ассоциации городов Украины он планирует передавать опыт столицы и другим украинским городам.