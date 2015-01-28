На Керченской переправе ночью остановили движение паромов

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции оккупантов.

«В 01:25 была остановлена работа паромов по погодным условиям, в Керченском проливе образовался туман. На настоящий момент данная погода сохраняется. Сила ветра 5 – 10 м/с», – сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Керченской переправе снова застряли сотни машинПо данным ведомства, утром 28 января, в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают до 120 легковых авто и 45 грузовых машин в порту «Крым» – до 50 легковых авто и 5 грузовиков.

На грузовой линии ожидают: в порту «Новороссийск» – до 78 машин, в Славянске-на-Кубани – 225 авто, в аэропорту Керчи – 190 грузовиков.

Всего за предыдущие сутки перевезено порядка 1200 машин и порядка 3700 пассажиров.