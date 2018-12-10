Автозак, перевозивший обвиняемого, попал в ДТП, пострадавших в этой аварии нет.

В Одессе суд отложил рассмотрение дела об убийстве и расчленении женщины-инспектора СИЗО, совершенных в августе 2017 года, из-за ДТП с участием спецавтомобиля, перевозившего обвиняемого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня стало известно в Малиновском районном суде Одессы, который рассматривается вышеназванное уголовное производство.

В частности, в понедельник планировалось очередное заседание, на которое обвиняемого Василия Чемериза должны были доставить из Николаевского СИЗО, в которое мужчина был переведен из Одессы в целях его безопасности.

Как отметил председательствующий в коллегии Малиновского райсуда Алексей Стариков, он не знает каким образом автозак, транспортировавший Чемериза, попал в ДТП. Пострадавших в этой аварии нет, заседание перенесено из-за потери времени, которое ушло на оформление правоохранителями дорожного происшествия.

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Следующее заседание запланировано на 12 декабря.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 года в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора Алену Порошенко.

По подозрению в убийстве был задержан 39-летний мужчина, который находился в следственном изоляторе. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В момент совершения убийства инспектора изолятора был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ).

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области – по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и пр.

19 августа в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В целях безопасности он был транспортирован в Николаевский СИЗО.

Дело подозреваемого рассматривает Малиновский райсуд Одессы. Во время одного из заседаний обвиняемый заявил, что убил инспектора якобы по требованию двоих человек, которые ему угрожали, - сотрудника Одесского СИЗО и заключенного, который уже вышел на свободу. Якобы данное преступление было «заказано», чтобы сместить с должности «начальника тюрьмы».