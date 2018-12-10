Держимся и ждем: СМИ обнародовали письма схваченных Россией украинских моряков (видео)

Украинцы надеются, что скоро ситуация разрешится и они смогут вернуться домой.

Захваченные Россией украинские военные моряки Андрей Ейдер и Андрей Артеменко, которых незаконно осудили и удерживают в российском плену, написали письма в редакцию ТСН.

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Тексты писем полностью приводятся на сайте ТСН. Украинцы, пострадавшие во время штурма украинских судов, рассказали о своем состоянии и лечении. Кроме того, они сообщили, что ничего не знают ничего о своих коллегах.

Моряки надеются, что скоро ситуация разрешится и они смогут вернуться домой.

Андрей Ейдер:

Здравствуйте, приятно это слышать. Надеюсь, ответ будет без изменений. Спасибо за поддержку. Операцию перенес нормально, не могу из-за ранения сгибать левое колено, правое бедро немного распотрошило. Туда пару осколков влетело, сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться. На правой руке царапина, поэтому мажу бумагу зеленкой и прочим во время написания. Сейчас с другими ребятами связи не имею. О состоянии могу только догадываться. Тяжело в четырех стенах сидеть и не знать никаких новостей, немного давит. В уставе сказано "стойко переносить все тяготы службы". Пока устав соблюдаем и будем и в дальнейшем! Домой, конечно, хочется, без родных тяжело. Надеюсь, эта ситуация разрешится еще до Нового года, ведь как НГ встретишь, так его и проведешь. А так только табака не хватает. С ним и стены не так давят. Песни с "Русского радио" я уже возненавидел, но доступно лишь оно. Там хоть какие-то новости. Домой позвонить не могу, не у кого попросить разрешение и телефон. Держимся и ждем возвращения на родину. По поводу звонка – следователя до сих пор нет для того, чтобы спросить, и звонок совершить не могу, из-за отсутствия денег на лицевом счету. Удачи. Слава Украине!

Андрей Артеменко:

Здравствуйте телеканал 1+1 и редакция ТСН. Спасибо, что помните о нас, не забываете. В связи с тем, что плохо владею русским языком, попросил сокамерника помочь мне в написании этого письма. Состояние моего здоровья хорошее, иду на поправку. Мне здесь оказывают необходимую медицинскую помощь. Каково состояние дел у ребят, мне не известно, поскольку содержимся в разных камерах. Находясь здесь, думаю ребята меня поддержат, надеемся, что руководство нашей страны предпринимает все меры для скорейшего нашего возвращения домой. Хочу передать слова благодарности всей Украине и всем людям, которые о нас беспокоятся, переживают и ждут нашего скорейшего возвращения домой. Очень надеюсь, что в ближайшее время все решится и мы все окажемся дома со своими близкими. Еще раз всем спасибо за поддержку. До скорой встречи. Андрей.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».