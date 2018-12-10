Именины Анны 11 декабря: значение имени и поздравления
11 декабря именины у Анны и Парасковьи, однако покровительницей этого дня считается святая мученица Анисия Масланова или мученица Анна, которая приняла мученическую смерть за открытое и твердое исповедание христианской веры.
Поэтому для рожденных 11 декабря девочек рекомендуется выбирать именно эти имена.
Что означает имя Анна
Имя Анна очень древнее и имеет еврейское происхождение. Оно часто встречается в Библии и в переводе означает «божья милость», «благодать». Также существуют версии, по которым толкование звучит, как «миловидная», «симпатичная». В настоящее время это имя является самым распространенным во всем мире. Вместе с этим именем ребенок получит целый ряд таких положительных качеств как общительность, миролюбие, активность, целеустремленность и добрый нрав.
Что нужно делать в день ангела
Отмечать именины не только дань традиции, это должно быть духовной потребностью. В этот день в молитвах нужно просить совего Ангела Хранителя о самых заветных желаниях и благодарить его за помощь.
Как лучше вести общение с Анной
Не стоит слишком сгущать краски, рассказывая Анне о своих трудностях, она и без этого способна вас понять и помочь, безысходность же в вашем голосе может ввергнуть ее в жестокую депрессию. Если вы хотите сделать Ане приятное, подарите ей немножечко оптимизма и легкого отношения к жизни.
Поздравления Анны с днем ангела
Анна, в этот день прекрасный
Как всегда великолепна,
Твоя сила, твоя храбрость
С каждым днем все больше крепнет.
Ты добра, ты даришь людям
Много радости и счастья,
Так и ты пусть тоже будешь
В них, как в озере купаться.
Ты прелестна и прекрасна,
И душа компаний всех,
Пусть повсюду раздается
Твой счастливый громкий смех.
***
Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.