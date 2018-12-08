Суд Киева постановил арестовать медиков, требовавших от участника АТО взятку за установление группы инвалидности

В качестве альтернативы суд установил подозреваемым залог в размере почти 2 млн грн каждому.

В столице суд на 60 суток постановил арестовать медиков, которые требовали от раненого участника антитеррористической операции взятку за установление группы инвалидности.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, такое решение вынес районный суд по ходатайству местной прокуратуры №5.

"Суд арестовал на 60 суток председателя Центральной МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы и врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии МОУ, уличенных в вымогательстве взятки у участника АТО", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в качестве альтернативы суд установил подозреваемым залог в размере почти 2 млн грн каждому.

В ведомстве отметили, что во время обысков по месту работы и жительства задержанных обнаружили более 20 пакетов документов военнослужащих, которые также претендуют на получение инвалидности. К каждому из этих пакетов был прикреплен конверт с деньгами. Сумма в конвертах колебалась от $700 до $4 тыс.

"Досудебное расследование продолжается. В рамках следствия устанавливается причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений", - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Киеве на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере $1,5 тыс. задержали врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны и председателя Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы.

Указанные средства должностные лица требовали от участника АТО, который в ходе боевых действий получил тяжелую травму ноги, за установление ему группы инвалидности.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом").