Посол Украины при ООН призвал мир признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

"Мы призываем международное сообщество решительно отреагировать на преступления террористов, осуществить большее давление на тех, кто их поддерживает. Наша позиция остается неизменной: так называемые "ДНР" и "ЛНР" должны быть признанными террористическими организациями. Снова мы призываем Совет безопасности наконец воспользоваться своей ответственностью в соответствии с Уставом ООН и предотвратить то, чтобы террористы совершали свои преступления. Единственный путь сделать это - покончить с агрессией России в Украине", - подчеркнул Сергеев.

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Кроме того, украинский дипломат акцентировал внимание, что Украина требует, чтобы Россия полностью выполнила Минские соглашения, которые она всегда поддерживала на словах. В частности, Сергеев отметил, что это также касается вывода российских войск с территории Украины, восстановление контроля над украинско-российским рубежом с привлечением международных наблюдателей для осуществления мониторинга.

Кроме того, посол напомнил, что Россия должна освободить всех незаконно удерживаемых на ее территории граждан Украины, и в первую очередь летчицу Надежду Савченко.