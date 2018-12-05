7 декабря в 13-00 в УНИАН состоится круглый стол относительно языковых квот на телевидении

13 октября 2018 года на законодательном уровне в действие вступили языковые квоты для телевизионщиков. Внедряя такой шаг, государство стремилось увеличить количество украинского языка и контента в эфире и собственного ТВ производства. Поэтому с 13 октября, согласно закону, 75% эфира в два промежутка времени – 07:00-18:00 и 18:00-22:00 – еженедельно обязаны быть на украинском.

Для того, чтобы понять, работает ли закон на выполнение поставленной цели, довольны ли законотворцы и регуляторы первыми результатами, придерживаются ли телеканалы квот и в каком объеме, ООО «Телекритика» инициирует проведение круглого стола.

Участники круглого стола:

Виктория Сюмар, Председатель комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики;

Ольга Герасимюк, первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Александр Ткаченко, генеральный директор группы 1+1 медиа;

Евгений Нищук, министр культуры Украины;

Татьяна Попова, эксперт ГО «Информационная Безопасность»;

Оксана Большакова, директор Центра адвокации и лоббирования Независимой Ассоциации Телерадиовещателей (НАМ)

Адрес: ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

Вход только при условии предварительной аккредитации по телефону (067) 332 53 25.

https://press.unian.ua/event/10000794-kruglyy-stol-pro-yazykovye-kvoty-na-televidenii.html