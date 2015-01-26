В Черкассах восстановят блокпосты на въездах в город

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко.

По его словам, в связи с обострением ситуации на востоке страны и угрозы террористических актов, во всей области под усиленную охрану уже на этой неделе возьмут важнейшие стратегические объекты области, в частности, мост через Днепр в Черкассах, Каневскую ГЭС, химические предприятия. Всего в Черкасской области под усиленную охрану будет взят 41 объект.

Читайте такжеКабмин ввел режим ЧС на Донбассе и режим повышенной готовности к ЧС по всей странеКроме того, в Черкасской области уже завтра, на выполнение поручения премьер-министра, создадут региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям, которую возглавит Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 26 января Кабинет министров Украины на выездном заседании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях и ввел режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям по всей стране.

Также КМУ создал Государственную чрезвычайную комиссию и сеть региональных центров по реагированию на чрезвычайные ситуации.