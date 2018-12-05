В Киеве состоялся официальный приём в честь Национального дня ОАЭ

Чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Украине отметил стремительное и плодотворное развитие экономического, а также культурного и научного сотрудничества между двумя странами.

30 ноября в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся приём, посвященный Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов (Дню независимости).

«Национальный день» — один из наиболее почитаемых в ОАЭ праздников. В этом году на торжество посольство ОАЭ в Украине пригласило украинских государственных и политических деятелей, а также представителей крупного бизнеса.

Дипломатический приём открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Кааби. В приветственном слове к гостям он отметил стремительное и плодотворное развитие экономического, а также культурного и научного сотрудничества между двумя странами.

Украинскую сторону на мероприятии официально представлял Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики.

Он отметил выдающиеся достижения Шейха Заида Бин Султана Аль Нагайяна, благодаря которому «эмираты стали мощным современным государством и образцом экономического развития, безопасности и толерантности для стран ближневосточного региона». Празднование 47-го Национального дня совпадают с Годом Заида в ОАЭ, который был провозглашен в 2018-м в связи со столетием со дня рождения отца-основателя ОАЭ. Также Розенко отметил высокую и положительную динамику развития двухсторонних политических отношений сегодня между Украиной и ОАЭ.

Особым вниманием Чрезвычайный и Полномочный Посол Салем Ахмед Аль-Кааби отметил приглашённых представителей крупного бизнеса в Украине. Так, одним из немногих, на мероприятии был совладелец крупнейшей сети в Украине «АТБ-Маркет» Геннадий Буткевич.

Дипломатический приём по случаю Национального дня посольства Объединенных Арабских Эмиратов в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv прошел под лозунгом «Spirit of the Union» — «Дух единения». Мероприятие под патронатом Чрезвычайного и Полномочного Посла Салем Ахмед Аль-Кааби завершилось яркими музыкальными выступлениями, посвященными знакомству с культурой страны, и общением между гостями.

Согласно последнему рейтингу World Economic Forum, ОАЭ занимают первое место в мире по эффективности государственных расходов. За короткий промежуток времени из необжитого пустынного участка земли этот регион превратился в мощную, экономически развитую федерацию, с одним из самых высоких уровней жизни не только на Ближнем Востоке, но и в мире.

2 декабря четыре крупнейших авиаперевозчика Объединенных Арабских Эмиратов — Emirates, Etihad, Flydubai и Air Arabia — совершили совместный воздушный парад в честь Национального дня.