Силы спецопераций призвали военных отключать геолокацию перед селфи

Ранее Генштаб в очередной раз обратился к гражданам Украины с просьбой не проводить фото - и видеосъемку перемещения военной техники и учений ВСУ.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины призвали военнослужащих отключать геолокацию перед тем, как они собираются сделать селфи.

Об этом сообщает пресс-служба командования ССО на своей странице в Facebook.

«Уважаемые военные селфери! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере, выключайте геолокацию», - говорится в сообщении.

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Интересно отметить, что сообщение о «военных селфирах» появилось на странице ССО на следующий день после публикации в Facebook Майкла Щура, которого на днях призвали на обучение резервистов. Известный тележурналист опубликовал несколько селфи со сборов военных резервистов, а также со 169-го учебного центра «Десна» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился к гражданам Украины с просьбой не проводить фото - и видеосъемку перемещения военной техники и учений ВСУ.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон о военном положении в Украине.

26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов.

Военное положение введен в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.