PayPal обещает вернуть деньги крымчанам

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на пресс-службу компании, передают Крым. Реалии.

Как известно, PayPal прекратила работу в Крыму в связи с санкциями США.

"В подавляющем большинстве случаев балансов на счетах клиентов PayPal в Крыму нет. В тех редких случаях, в которых балансы на крымских счетах PayPal положительные, денежные средства возвращаются клиентам на банковские счета или другим способом", - сообщили в компании.

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Информация о сроках и способах возврата денег пока нет, как и о том, что пользователям нужно сделать для получения денег. В PayPal уверяют, что с каждым пользователем свяжутся лично, и служба поддержки ответит на все вопросы