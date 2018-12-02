Актриса "Дизель Шоу" Поплавская посмертно награждена орденом За заслуги

Соответствующий указ подписал Порошенко по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года.

Актриса «Дизель Шоу» Марианна Поплавская, погибшая в дорожно-транспортном происшествии 20 октября, посмертно награждена орденом «За заслуги» III степени.

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Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко №404/2018 «О награждении государственными наградами по случаю 27-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года», размещенном на сайте главы государства.

Наград удостоены граждане Украины за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд.

В частности, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награждены ректор Киевского национального торгово-экономического университета Анатолий Мазараки и председатель правления акционерного общества «Санаторий «Днепр-Бескид» (Львовская область) Александр Чебаненко.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени отмечены Алексей Гладкий (Анатолий) - митрополит Сарненский и Полесский, управляющий Сарненской епархией УПЦ (Ривненская область) и Дмитрий Дмитрук (Софроний) - митрополит Черкасский и Каневский; Мазепа Игорь - член президиума общественной организации «Совет национальных сообществ Украины» (Киев).

Также орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены художественный руководитель Национального президентского оркестра Министерства обороны Украины Анатолий Молотай, ректор Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца Владимир Пономаренко, президент Открытого международного университета развития человека «Украина» Петр Таланчук.

Орденом "За заслуги" I степени отмечены четыре украинца, орденом "За заслуги" II степени - десять, орденом "За заслуги" III степени - 26 украинцев, среди них - актриса Поплавская (посмертно).

Кроме того, Порошенко наградил орденом «За мужество» II степени участника Антитеррористической операции Александра Грищенко, орденом «За мужество» III степени еще двух участников АТО - Александра Ларина и Александра Моргуна.

Орденом княгини Ольги награждены 12 граждан Украины, орденом Даниила Галицкого - три человека.