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Порошенко наградил орденом "За мужество" заключенного в России Сущенко

20:37, 20 ноября 2018
Общество
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В 2016 году Романа Сущенко задержали в Москве сотрудники ФСБ России \ фото УНИАН

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Как сообщает пресс-служба президента, награду приняла супруга журналиста Анжела.

«У Романа есть огромная, дружная профессиональная семья, которая постоянно о нем помнит и поддерживает. Огромное количество украинских юристов-международников, правозащитные организации и дипломатические ведомства ежедневно прилагают максимум усилий, чтобы Роман поскорее вернулся домой из плена», – сказал Порошенко.

Президент добавил, что во время его международных встреч, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном тема освобождения Романа Сущенко – постоянно среди главных.

Президент напомнил, что Сущенко уже третий год "заключен в Кремлевском Мордоре".

Как сообщал УНИАН, 7 ноября осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области. До этого Сущенко находился в московском СИЗО «Лефортово».

В 2016 году Романа Сущенко задержали в Москве сотрудники ФСБ России. Российские спецслужбы заявили, что он является кадровым "сотрудником украинской военной разведки", полковником, что он собирал данные о российском войске.

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Теги: #орден#журналист Роман Сущенко