Порошенко присвоил родной сестре своей жены звание "Заслуженный деятель науки и техники"

Как известно, Алла Зернецкая - родная сестра Марины Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Заслуженный деятель науки и техники" родной сестре своей жены – Алле Зернецкой. Женщина работает в Киеве в университете имени Драгоманова.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Высоцкая. "Как думаете, чем таким заслужила госпожа Алла заслужила свое новое почетное звание? Что она такого изобрела в сфере изучения русского языка? Или все-таки ничего, а заслуга ее – то, кто у нее сестра?", - пишет она.

Как рассказала Высоцкая, Зернецкая специализируется на изучении русского языка. В 1992 году она защитила кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.02 – методика преподавания иностранного (русского) языка – и получила степень кандидата педагогических наук.

"В 2015 году, уже будучи родственницей президента, защитила докторскую диссертацию по специальности 10.02.15 – общее языкознание, 10.02.02 - русский язык – и получила степень доктора филологических наук", - добавила журналистка.