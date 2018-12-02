Военное положение: Супрун рассказала, что должно быть в домашней аптечке каждого украинца
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, что должно лежать в аптечке каждого украинца.
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Чиновница отметила, что люди должны быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, особенно во время военного положения.
"Чтобы быть готовым к любой ситуации, "Защита Патриотов" подготовила базовый набор, который должен войти в аптечки каждого:
Две пары перчаток;
клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;
средства для остановки кровотечения — турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;
марлевые салфетки различных размеров;
бинты марлевые нестерильные;
эластичные бинты с возможностью фиксации;
пластыри разных размеров;
термоодеяло;
атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем;
большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего;
антисептические средства - дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки;
жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер", - опубликовала Супрун перечень необходимых базовых вещей.
Также она добавила, что необходимым является и прохождение курсов домедицинской помощи.
"Навыки правильно оказывать помощь и правильно собранная аптечка - это ваша инвестиция в жизнь", - добавила она.
Как сообщал УНИАН, военное положение объявлено в Украине на 30 суток - до 14.00 26 декабря. Соответствующий указ президента был утвержден Верховной Радой 26 ноября.
Военное положение действует на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. На жизни граждан вне этих областей принято решение практически не влияет.