Военное положение: Супрун рассказала, что должно быть в домашней аптечке каждого украинца

Супрун также призвала граждан пройти курс по домедицинской помощи.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, что должно лежать в аптечке каждого украинца.

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Чиновница отметила, что люди должны быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, особенно во время военного положения.

"Чтобы быть готовым к любой ситуации, "Защита Патриотов" подготовила базовый набор, который должен войти в аптечки каждого:

Две пары перчаток;

клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения — турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;

марлевые салфетки различных размеров;

бинты марлевые нестерильные;

эластичные бинты с возможностью фиксации;

пластыри разных размеров;

термоодеяло;

атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем;

большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего;

антисептические средства - дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки;

жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер", - опубликовала Супрун перечень необходимых базовых вещей.

Также она добавила, что необходимым является и прохождение курсов домедицинской помощи.

"Навыки правильно оказывать помощь и правильно собранная аптечка - это ваша инвестиция в жизнь", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, военное положение объявлено в Украине на 30 суток - до 14.00 26 декабря. Соответствующий указ президента был утвержден Верховной Радой 26 ноября.

Военное положение действует на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. На жизни граждан вне этих областей принято решение практически не влияет.