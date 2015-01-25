В Мариуполе во время вчерашнего обстрела повреждены более 50 многоэтажек

В Мариуполе в результате вчерашнего обстрела боевиками из "Градов" повреждено 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве во время видео-включения сообщила заместитель городского головы Мариуполя Татьяна Ломакина.

По ее словам, также очень сильно повреждены пять домов в частном секторе.

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Ломакина отметила, что в район, который подвергся обстрелу, доставляется все необходимое, в том числе - волонтерами. В то же время представитель горисполкома сообщила, что город ощущает определенную нехватку полиэтиленовой пленки, которой временно нужно закрыть большое количество выбитых окон.

Также Ломакина отметила, что будет проведено экстренное заседание горисполкома, на котором среди прочего будет решен вопрос предоставления материальной помощи пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 30 человек, почти 100 были ранены. Обстрел, как определила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, велся с оккупированной территории.

Президент Украины Петр Порошенко объявил 25 января Днем траура в Украине в связи с трагической гибелью мирных жителей Мариуполя.