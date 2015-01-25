Днепропетровщина из-за последних событий на Донбассе переходит на спецрежим безопасности

Днепропетровская область из-за резкого ухудшения ситуации на Донбассе переходит на спецрежим безопасности.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы Днепропетровской ОГА Святослав Олийнык.

Он сообщил, что в связи с резким ухудшением ситуации в зоне АТО в Днепропетровской ОДА прошло заседание Рады Обороны области с участием руководителей всех силовых ведомств.

По словам Олийныка, на заседании принят ряд достаточно радикальных решений по обеспечению безопасности области. "Решения в том числе касаются и гражданского населения для активизации бдительности, а также владельцев частных коммерческих структур", - отметил он.

Читайте такжеМилиция усиленно патрулирует Мариуполь для предупреждения мародерства (видео)"Мы переходим на специальный режим жизнедеятельности, ключевым приоритетом является безопасность и обороноспособность региона", - сообщил Олийнык.

По его словам, более детальная информация будет обнародована на сайте Днепропетровской ОГА.