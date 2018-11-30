Секс-скандал и куриные лапки: СМИ рассказали о борьбе за влияние на руководство Госбюро расследований

Задержан организатор скандала о «харрасменте и куриных лапах», который должен был повлиять на руководство ГБР.

Политтехнолог Владимир Петров задержан и проведет ночь в изоляторе временного содержания на Подоле в Киеве. Об этом сообщил 29 ноября интернет-изданию "Страна" его адвокат Клим Веремийчук.

Веремийчук сообщил, что его подзащитного задержали по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) и ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат отметил, что, исходя из документов, которые есть у него, задержание Петрова связано с делом о секс-скандале с участием замначальника департамента защиты экономики Нацполиции, гражданским мужем замглавы Госбюро расследований (ГБР) Украины Ольги Варченко Александром Варченко.

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Он также сказал, что 29 ноября было проведено "около пяти обысков" и ни по одному не было получено разрешение судьи. По его информации, больше никого не задерживали.

7 ноября 2018 года в Facebook начал распространяться пост студентки Натальи Бурейко, где она жаловалась на угрозы со стороны Варченко, с которым, по ее словам, была знакома виртуально. Собеседник, называвший себя влиятельным сотрудником правоохранительных органов, писал, что в случае отказа девушки от интима у нее и ее родственников могут возникнуть проблемы.

Через несколько часов ее пост лайкали, в том числе боты с бразильской пропиской, нагоняя тысячи просмотров. "Пикантные" частью было то, что "неуспешный любовник" в рамках угрозы прислал девушке коробку куриных лап и предупреждение, что она повторит судьбу Екатерины Гандзюк.

Варченко заявил, что на его семью началась информационная атака и что хакеры создали поддельный аккаунт с его фото. Жена полицейского Ольга Варченко, замглавы ГБР, предположила, что истинной целью провокаторов является она.

Нацполиция начала проверять, причастен ли ее сотрудник к сексуальным домогательствам, а прокуратура открыла уголовное производство и передала его в СБУ.

8 ноября Бурейко опубликовала пост с извинениями: "Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой", – написала она.

Петров в Facebook заявлял, что после этого скандала "ГБР можно закрывать". По его словам, ГБР – "очередная мусорская контора, созданная под чисто мусорской беспредел, но уже под новой вывеской".

29 ноября "Страна" сообщила о задержании Петрова. По ее данным, по делу проходят два блогера Василий Крутчак и Александр Барабошко, у которых также состоялись обыски. Бурейко сообщила изданию, что за использование ее аккаунта в Facebook ей обещали заплатить 1500 грн, но денег она не получила.

Юрист, эксперт антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов в Facebook со ссылкой на источники сообщил, что к организации скандала могут быть причастны нардепы от Блока Петра Порошенко.

По информации Newsroom в Telegram, который ведут украинские журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, Петров организовал скандал "по заказу нескольких влиятельных мужчин".

Они также опубликовали расклады, которые, по их мнению, привели к такой ситуации.

«В результате очередного «договорняка» на Банковой должность председателя ГБР получил Роман Труба, который претендовал лишь на должность заместителя председателя. Его пролоббировала группа Александра Турчинова и Сергея Пашинского. Должность заместителя председателя ГБР получила Ольга Варченко, она же знакомая депутата от БПП Александра Грановского. Организаторы этой нехитрой шахматки были уверены, что Труба будет их ручным инструментом, но ошиблись как и с Владимиром Гройсманом».

«Одна из версий от народных депутатов, причастных к разделу пирога: якобы Трубу через жену нашли два депутата из игорно-лотерейной колоды БПП и пообещали сделать самостоятельным игроком. Александр Леменов, возглавляющий одну из конкурсных комиссий ГБР, откровенно пишет об Александре Третьякове и Глебе Загории», - сообщает «Newsroom».

"Они ему сказали, что скоро Петра не будет, а единственный человек, который останется избранным на 5 лет – это Луценко. Дали ему денег, и он повелся. А потом принесли этот подарок Луценко, а он сказал: а зачем это мне. Несите назад, где взяли", - рассказывает депутат из коалиции, причастный к событиям.

По данным журналисток, в конце августа директор ГБР отменил назначение 27 руководителей региональных представительств, которые были отобраны конкурсной комиссией, где большинство принадлежало бы Арсену Авакову. После своего спонтанного брифинга, о котором не знала даже его заместитель Ольга Варченко, Труба перестал отвечать на звонки от высокопоставленных лиц. В частности, и Сергея Пашинского, Игоря Щербины (который его и предложил) и даже приемной Александра Турчинова.

«Люди, которые давно знают Трубу, предполагали, что он обиделся за то, что его людей не назначили на руководящие должности и пошел на демарш. По еще одной из версий, к этому решению приложило руку руководство НАБУ, с которым руководитель ГБР заключил меморандум о сотрудничестве, хотя НАБУ должно быть подследственным новому следственному органу. Почему так – потому что директора якобы записали на взятке за успех на конкурсе и повесили на крючок», - пишет «Newsroom».