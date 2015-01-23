Вследствие обстрела Дебальцево погиб мирный житель

13:41, 23 января 2015
Общество
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В Дебальцево во время утреннего обстрела боевиков погиб еще один местній житель.

Боевики продолжают обстрелы жилых кварталов / Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua

Об этом сообщил глава МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня, в 5.50, боевики продолжили артобстрел жилых домов в районе улицы 8 марта в Дебальцево. Погиб мужчина. Следственно-оперативная группа горотдела милиции работает на месте происшествия", - рассказал Аброськин.

Читайте такжеВ поселке вблизи Дебальцево в результате обстрела погибли двое жителейПо его словам, в Авдеевке и Дебальцево нет света, воды и тепла.

"Также обесточена Марьинка. До 3 часов ночи продолжался артобстрел жилого сектора Красногоровки", - написал он.

Post by Vyacheslav Abroskin.
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