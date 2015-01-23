Вследствие обстрела Дебальцево погиб мирный житель

Об этом сообщил глава МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня, в 5.50, боевики продолжили артобстрел жилых домов в районе улицы 8 марта в Дебальцево. Погиб мужчина. Следственно-оперативная группа горотдела милиции работает на месте происшествия", - рассказал Аброськин.

Читайте такжеВ поселке вблизи Дебальцево в результате обстрела погибли двое жителейПо его словам, в Авдеевке и Дебальцево нет света, воды и тепла.

"Также обесточена Марьинка. До 3 часов ночи продолжался артобстрел жилого сектора Красногоровки", - написал он.