Вследствие обстрела Дебальцево погиб мирный житель
13:41, 23 января 2015Общество
804 0
В Дебальцево во время утреннего обстрела боевиков погиб еще один местній житель.
Боевики продолжают обстрелы жилых кварталов / Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
Об этом сообщил глава МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Сегодня, в 5.50, боевики продолжили артобстрел жилых домов в районе улицы 8 марта в Дебальцево. Погиб мужчина. Следственно-оперативная группа горотдела милиции работает на месте происшествия", - рассказал Аброськин.
Читайте такжеВ поселке вблизи Дебальцево в результате обстрела погибли двое жителейПо его словам, в Авдеевке и Дебальцево нет света, воды и тепла.
"Также обесточена Марьинка. До 3 часов ночи продолжался артобстрел жилого сектора Красногоровки", - написал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter