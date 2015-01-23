Террористическая угроза в Украине становится реальностью - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций по вопросам безопасности граждан Украины и защиты важнейших объектов инфраструктуры, которое проходит под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

«К величайшему сожалению, террористическая угроза становится сегодня реальностью. И именно поэтому, без какой-либо паники, без какой-либо суеты мы должны обеспечить адекватные контртеррористические меры», - сказал он.

По словам Турчинова, в Харькове уже начали вводить такие меры.

«В городе Харькове начали отрабатывать именно такие мероприятия: речь идет о патрулировании городов, об активных действиях правоохранителей по локализации любых сепаратистских элементов», - отметил секретарь СНБОУ.

Турчинов также подчеркнул, что нужно приложить все усилия, чтобы также защитить важные объекты инфраструктуры.

Кроме того, по его словам, по всей Украины в регионах запустят «горячую линию» для предотвращения терактов.

Читайте такжеТурчинов: Боевики на Донбассе переходят к наступательным операциям«В каждом регионе местные власти должны довести до вашего сведения телефонные «горячие линии»..., которые будут работать круглосуточно, и мы имеем уже в Харькове позитивные примеры сотрудничества силовиков и общественности. Ситуация во всех регионах находится под контролем», - заявил секретарь СНБО, добавив, что только совместные усилия силовых структур и общественности смогут полностью заблокировать любые попытки проведения террористических атак.

Яценюк поручил на местных телеканалах в регионах предоставить такие телефоны горячих линий, чтобы система информирования граждан работала как можно эффективнее.