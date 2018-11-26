Астролог рассказал, каким знакам Зодиака грозит опасность в декабре

В декабре нескольким знакам Зодиака придется непросто, говорит Павел Глоба.

Совсем скоро начнется последний месяц в году. Многие рассчитывают в декабре реализовать планы, которые откладывались в течении всего года.

Как предупредил известный астролог Павел Глоба, в декабре нескольким знакам Зодиака придется непросто, также нелишне подготовится к испытаниям. Об этом пишет "Главред" со ссылкой на strana-sovetov.com.

Людям, родившимся под знаком Близнецов в декабре будет сложно реализовать планы по стремительному карьерному росту. Следует отложить свои амбиции на более благоприятный период.

А вот Стрельцам астролог Павел Глоба советует быть осторожным с долгами, кредитами и другими финансовыми решениями: они имеют все шансы потерпеть фиаско в декабре 2018-го. Стрельцам рекомендуется вести себя сдержанно и осторожно, декабрь будет непростым периодом в жизни, потребуется разобраться в своей жизни.

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Кроме того, людям, родившимся под знаком Водолея, последний месяц уходящего года сулит риск краха амбициозных планов. Однако полученный опыт будет полезным и пригодится в дальнейшем. Все сложно будет и на личном фронте, Водолеев ожидают серьезные конфликты и разногласия с близкими людьми.

И наконец Рыбам придется крайне непросто на работе. В декабре 2018 своими силами вряд ли удастся справиться с поставленными задачами, поэтому не стоит отказываться от помощи коллег.

Как сообщал УНИАН, астролог рассказал о судьбе Закарпатья.