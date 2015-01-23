В Севастополе продемонстрировали так называемую "валюту ДНР" - СМИ

Новое платежное средство вроде будет действовать до формирования в самопровозглашенных республиках реальной денежной системы, сообщил представитель "объединенной самостоятельной финансовой системы Новороссии" Дмитрий Полуденный, пишет "Российская газета".

"На сегодняшний день в "Новороссии" катастрофически не хватает наличных денег, гривен почти не осталось. Люди работают, но не получают зарплату. Общественность поддержала создание такой финансовой системы, и нужно подумать, какой механизм поддержки может быть разработан, чтобы эта система как можно быстрее заработала", - заявил он.

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По данным издания, с 16 по 18 января в Севастополе находилась рабочая группа самостоятельной финансовой системы "Новороссии" во главе с Сергеем Даниловым. Она провела ряд встреч в городе с целью обсудить формирование новой общей финансово-экономической системы в "ДНР" и "ЛНР".

Вопрос введения собственной валюты в Донецке и Луганске обсуждается с прошлого года. Точка зрения руководства самопровозглашенных республик меняется. Если в прошлом году в "ДНР" готовили создания собственной денежной системы, то сейчас называют такую идею аферой. В конце сентября 2014 было объявлено о разработке валюты под названием "червонец", в интернете распространено его изображение, но в оборот эти деньги не вышли.