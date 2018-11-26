Сюрпризы для Рыб и приятная встреча у Скорпионов: гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Астрологи составили гороскоп на неделю 26 ноября - 2 декабря для всех знаков Зодиака.

Что сулят звезды, читайте в гороскопе "Фактов". Их подсказки помогут принять правильное решение.

ОВЕН. Старайтесь не придавать слишком много значения мелочам, а сосредоточиться лишь на самом главном. Вы легки на подъем, поэтому можете планировать дела, требующие большой отдачи. Лишние заботы и хлопоты бытового характера способны только навредить.

ТЕЛЕЦ. Прекрасный период для тех, кто хочет избавиться от застарелых комплексов, привычек, мешающих двигаться вперед. Будьте готовы к тому, что некоторые ваши планы окажутся нарушены из-за непредвиденных обстоятельств.

БЛИЗНЕЦЫ. Эмоции не должны одерживать победу над вами. Приложите усилия к тому, чтобы скрыть их от окружающих. Велика вероятность, что благодаря поддержке деловых партнеров сумеете существенно улучшить свое материальное положение.

РАК. Собственные интересы придется отстаивать подчас в настоящей борьбе, поэтому заранее запаситесь необходимыми навыками, включающими терпение, такт, готовность к компромиссу. В выходные дни ни в чем себе не отказывайте.

ЛЕВ. Драгоценное время не должно быть потрачено впустую. Если будете спокойно и уверенно следовать собственной интуиции, то сумеете воплотить в жизнь задуманное. Начинать новые проекты, требующие привлечения единомышленников, звезды сейчас не рекомендуют.

ДЕВА. Ожидается много самой разнообразной работы, поэтому необходимо выбрать приоритетное направление, а что-то отложить до лучших времен. Вполне вероятно, что необходимо будет отстаивать собственные интересы.

ВЕСЫ. Старайтесь во всем искать позитив, и ваши поиски обязательно увенчаются успехом. Не исключена вероятность того, что в предстоящий период существенно поменяется взгляд на некоторые ценности. К счастью, все это может положительно сказаться на вашей дальнейшей судьбе.

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СКОРПИОН. Скрытые проблемы могут стать явными, а значит, нужно приступать к их решению, не тратя время на другие дела. В целом для вас все складывается достаточно неплохо, появятся энергия и желание работать. Не исключена приятная встреча.

СТРЕЛЕЦ. Наконец-то для вас наступает благоприятный период в карьере, но, однако же, не стоит ни на минуту забывать, что конкуренты не дремлют. Важно с умом оценивать свои силы и способности, направляя их в нужное русло.

КОЗЕРОГ. Со стороны партнеров могут наблюдаться нарушения обязательств — это не должно стать для вас неприятным сюрпризом. Во взаимоотношениях с руководством возможны некоторые сложные моменты. Наступает время пересмотреть некоторые свои ценности.

ВОДОЛЕЙ. Придется вникать в разнообразные вопросы и принимать ответственные решения в самых разных областях. Зато благодаря этому сумеете укрепить свой авторитет. Скорее всего, потребуется проявить настойчивость и решительность.

РЫБЫ. Прежде чем принять окончательное решение, вам необходимо продумать возможные случайности. Для вас важно сейчас увидеть суть, а не прельщаться красивым внешним видом кого-то или чего-то. Будьте готовы к разным сюрпризам