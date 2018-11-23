Кровавое ДТП в Харькове: пассажирка Lexus отказалась от претензий к Зайцевой

Марина Ковалева отказалась от своих претензий к Зайцевой - фигурантке страшного ДТП в Харькове.

В пятницу, 23 ноября, в деле о кровавом ДТП в Харькове, виновницей которого считают Елену Зайцеву, появились новые обстоятельства.

Марина Ковалева, пассажир Lexus, который сбил людей на улице Сумской, отказалась от своих претензий к Зайцевой. Об этом сегодня заявил адвокат подсудимой Евгений Мельниченко во время заседания суда, передают "Факты".

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Юрист попросил приобщить заявление девушки к материалам уголовного дела. При этом судья заметил, что подлинность автографа Ковалевой должны были проверить работники канцелярии суда.

"Когда документ поступит из канцелярии судье, суд сообщит об этом участникам процесса", — заявил судья, назначив следующее заседание на 26 ноября.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.