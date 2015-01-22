В Дзержинске в результате попадания снаряда в шахту под землей остались 84 горняка
14:21, 22 января 2015Общество
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В результате обстрела города Дзержинск была обесточена шахта "Северная", и 84 горняка, находящиеся под землей, не были подняты на поверхность.
REUTERS
Как сообщается на сайте МВД, об этом заявил исполняющий обязанности начальника Дзержинского горотдела милиции Владимир Варнаков.
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По его данным, сегодня около 7.00 боевики возобновили обстрелы Дзержинска.
В 12.30 один из снарядов попал в шахту "Северная" объединения "Дзержинскуголь". В ходе обстрела частично повреждены частные здания по улице Герцена.
В настоящий момент ведутся спасательные работы.
Обстрелы боевиками города Дзержинска продолжаются.
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