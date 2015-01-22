В Дзержинске в результате попадания снаряда в шахту под землей остались 84 горняка

Как сообщается на сайте МВД, об этом заявил исполняющий обязанности начальника Дзержинского горотдела милиции Владимир Варнаков.

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По его данным, сегодня около 7.00 боевики возобновили обстрелы Дзержинска.

В 12.30 один из снарядов попал в шахту "Северная" объединения "Дзержинскуголь". В ходе обстрела частично повреждены частные здания по улице Герцена.

В настоящий момент ведутся спасательные работы.

Обстрелы боевиками города Дзержинска продолжаются.