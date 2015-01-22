Заявки на биометрические паспорта подали уже около 15,5 тысяч украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы Сергей Радутный во время брифинга в Кабинете министров Украины.

По его словам, по состоянию на 22 января в Украине персонализировало и отправлено в места выдачи почти 1300 паспортов для выезда за границу нового образца.

По данным Радутного, начиная с 12 января, оформлено более 35 тысяч заявлений на оформление паспорта для выезда за границу нового образца, из них более 15,5 тыс. - паспорта с электронным носителем информации (биометрические паспорта).

“На сегодняшний день загранпаспортов нового образца напечатано 1300 штук. Получили такие паспорта около 100 украинцев. Всего подано 35 тыс. заявлений для получения загранпаспортов нового образца, из них 15,5 тыс. – биометрических паспортов”, - сказал Радутный, уточнив, что наибольшее количество заявок подано в Киеве.

Кроме того, он сообщил, что очереди на оформление документов нового образца по сравнению с первыми днями существенно уменьшились благодаря постепенному наращиванию количества рабочих мест, на которых осуществляется оформление. Если 12 января биометрические документы оформляли всего на 10 рабочих местах по всей территории Украины, то по состоянию на утро 22 января запущено в эксплуатацию уже 106.

Читайте такжеСтоимость биометрического загранпаспорта в Украине завышена - экспертВ Киеве биометрические документы уже можно оформить в 10 из 14 подразделений миграционной службы.

Радутный также напомнил, что в феврале количество рабочих мест, на которых оформляются биометрические документы, будет увеличено до более 600.

Кроме того, председатель ГМС отметил, что общая сумма платежей за оформление паспорта с электронным чипом в течение 20 рабочих дней составляет 518 грн 15 коп.

Как сообщал УНИАН, прием заявок на оформление биометрических паспортов начался в Украине 12 января 2015 г.

Внедрение в Украине биометрических паспортов для выезда за границу является одним из ключевых условий либерализации визового режима ЕС для Украины, однако путешествия в европейские страны без виз будут возможными лишь после принятия решения о безвизовом режиме Европейским Союзом.

Заявления на оформление биометрических документов принимают 30 подразделений миграционной службы (25 во всех областях и 5 в Киеве).

В то же время в Государственной миграционной службе обещают, что уже в феврале 2015 года биометрический паспорт можно будет оформить в более 200 подразделениях.