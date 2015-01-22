Патриарх Кирилл предложил запретить в России аборты

Патриарх Кирилл предложил полностью запретить аборты в России. Предстоятель РПЦ заявил об этом, выступая перед депутатами Госдумы, сообщает «Русская служба новостей».

Однако позже, продолжая свою речь, он сказал, что для начала аборты нужно исключить из услуг, оказываемых в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Читайте такжеПатриарх Кирилл призвал не драматизировать падение курса рубля, потому что цена рубля и обменный курс валюты - "разные вещи"«Тот довод, что мол увеличится количество подпольных операций, — это чепуха. За них тоже платят деньги. Цена легальной детоубийственной операции должна быть такой же, как и подпольной. Но не за счёт налогоплательщиков», — заявил патриарх Кирилл. Он назвал аборты «одной из главных бед России».

«Если бы удалось в два раза сократить количество абортов, у нас был бы устойчивый и мощный демографический рост», — подчеркнул патриарх. По его словам, преодоление «этого зла» требует комплексных мер. Среди них он назвал помощь семьям в разрешении жилищных проблем и материальную поддержку многодетных семей.

Речь предстоятель в Госдуме встретили аплодисментами.

Сегодня впервые в новейшей истории глава РПЦ выступает перед депутатами нижней палаты парламента РФ. В прошлом году Патриарх Кирилл приходил в Совет Федерации.