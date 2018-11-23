"Типичная политика РФ": эксперт рассказал об устроенном оккупантами "хлебном кризисе" в Иловайске

Ранее в сети сообщили, что в оккупированном Иловайске 20 ноября прекратил работу единственный хлебозавод.

На Донбассе террористы "ДНР" искусственно спровоцировали хлебный кризис в оккупированном Иловайске. Такие действия боевиков — яркий пример "типичной российской политики".

Об этом заявил эксперт по национальной безопасности Тарас Жовтенко, комментируя информацию о закрытии единственного в Иловайске хлебозавода. Он выделил в ситуации два основных момента, передает «Обозреватель».

"Это свидетельство того, что теневой и криминальный передел собственности, которая еще осталась на оккупированных территориях, между криминальными группировками и так называемой "властью республик" — все эти процессы продолжаются. То, что они не успели захватить за несколько волн такого перераспределения, теперь таким образом пытаются прибрать к рукам заинтересованные лица", — пояснил военный эксперт.

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По его словам, здесь очень четко прослеживается реальное отношение местной т. наз. "власти" к населению, а социальные вопросы в расчет не берутся.

"А другой момент в том, что РФ прекрасно знает об этих процессах, но сознательно в это не вмешивается. Я вижу такое развитие событий, что пророссийские кандидаты, которые там сейчас победили, могут в определенное время победно кардинально повлиять на ситуацию. Типичная российская политика, когда искусственно создается кризис, а потом авторы этого кризиса выступают как герои, которые решат эту кризисную ситуацию", — заявил Жовтенко.

"Здесь два в одном — передел собственности и попытки набрать определенные политические очки на фоне ситуации", — считает эксперт.

Отметим, что, по информации известного донецкого блогера, который пишет под псевднимом "Фашик Донецкий", в оккупированном Иловайске 20 ноября прекратил работу единственный хлебозавод. В связи с этим жители оккупированного города остались без социального хлеба за 10 рублей.