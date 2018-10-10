Эксперт предупредил об опасности новых взрывов на арсеналах Украины

Эксперт по вопросам национальной безопасности спрогнозировал, что инциденты с детонацией боеприпасов будут повторяться, если по поводу взрывов возле Ични не будет четких организационных выводов с конкретными приговорами.

В пожаре на складе боеприпасов в Ичне Черниговской области, как и в прошлых подобных ЧП, есть три главные версии, причем причастность России - не основная из них.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам национальной безопасности Тарас Жовтенко, передает «Обозреватель».

Эксперт дал оценку трем версиям ЧП - диверсия спецслужб РФ, служебная халатность и попытка военных скрыть злоупотребления и коррупцию в ВСУ.

По мнению Жовтенко, все три версии имеют одинаковое право на жизнь: "Версии являются традиционными в печальной череде аналогичных инцидентов, которые были в прошлые годы. Они появляются и остаются актуальными именно потому, что сегодня мы не видим каких-то конкретных четких результатов в предыдущих расследованиях".

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При этом из трех версий эксперт меньше всего доверяет той, которая связана с действиями российских спецслужб.

"Дело в том, что учитывая общее состояние нашей складской инфраструктуры боеприпасов, которая есть сегодня и которая позволяет происходить таким случаям, российским спецслужбам не надо слишком тратить ресурсы и перенапрягаться, чтобы совершать такие диверсии, рискуя подставить своих офицеров. Поэтому вопрос диверсии с российской стороны я бы оставил на последнем месте", - заявил военный эксперт.

"А вот первые две версии равноценны, они могут иметь место или отдельно, или может быть определенное сочетание первой и второй", - отметил он.

Также Жовтенко спрогнозировал, что подобные инциденты будут повторяться, если и по этому поводу не будет четких организационных выводов с конкретными приговорами по небрежности или коррупционным схемам".