МИД: во время теракта в Тель-Авиве пострадала гражданка Украины

Как сообщили в департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел, по сообщению посольства Украины в Израиле, 21 января в центре Тель-Авива совершен теракт в пассажирском автобусе. Террорист холодным оружием ранил 16 пассажиров, 2 человека получили тяжелые ранения, 4 – средней тяжести. Злоумышленник был задержан.

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По информации израильских правоохранительных органов, среди пострадавших в теракте – гражданка Украины 1957 года рождения, которая в данное время находится в реанимационном отделении одного из медицинских заведений Тель-Авива. Ее состояние оценивается как тяжелое.