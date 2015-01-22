Сегодня Украина отмечает День Соборности

Этот праздник отмечается ежегодно в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), которое произошло в 1919 году.

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Государственным праздником День Соборности Украины был установлен указом президента от 21 января 1999 года.

Торжественный Акт воссоединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики в единое соборное Украинское государство провозгласила директория УНР 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.

Западно-Украинская Народная Республика была провозглашена 1 ноября 1918 года массовым выступлением украинской интеллигенции и военных на территории Австро-Венгерской империи в Галичине. Столицей ЗУНР сначала был Львов, затем Тернополь, а с января 1919 года - Станислав (в настоящее время - Ивано-Франковск).