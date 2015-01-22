Стипендии в Украине будут получать только бедные студенты

Поделят молодежь на бедных и обеспеченных уже с первого сентября. Об этом заявила заместитель министра образования Инна Совсун, передает ТВі.

По ее мнению, это оправдано, потому что в университетах учится много молодежи из семей с высоким достатком.

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Сейчас же студенты государственных вузов, которые не имеют льгот, получают 730 гривен ежемесячно.