Стипендии в Украине будут получать только бедные студенты
02:27, 22 января 2015Общество
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Стипендии в Украине будут получать только бедные студенты, решили в Министерстве образования.
Стипендии в Украине будут получать только бедные студенты / dezinfo.net
Поделят молодежь на бедных и обеспеченных уже с первого сентября. Об этом заявила заместитель министра образования Инна Совсун, передает ТВі.
По ее мнению, это оправдано, потому что в университетах учится много молодежи из семей с высоким достатком.
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Сейчас же студенты государственных вузов, которые не имеют льгот, получают 730 гривен ежемесячно.
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